Зачем Кремлю разграбленный Донбасс: раскрыт план "автономии Л/ДНР" 

Москва рассматривает несколько вариантов развития дальнейшей ситуации в контексте "автономии Донецкой и Луганской областей".

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook объяснил, зачем Кремлю нужен разграбленный и разрушенный самими же россиянами Донбасс.

По его словам, в краткосрочной перспективе преследуются следующие цели:

ДНР24

"возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб. Это должно дать сигнал Западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлении экономического сотрудничества, а также вынесении вопроса аннексированного Крыма за скобки;

полное перекладывание финансирования "автономии" и восстановления ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы;

запуск "метастаз автономии" по некоторым другим регионам Украины, где сейчас ведется активная подготовительная работа по раздуванию существующих в узких кругах идей сепаратизма, и постепенное расширение российского влияния на другие украинские территории в направлении с востока на запад (приоритеты те же, что и в 2014 году: юг и восток);

окончательное блокирование интеграционного курса на НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" жители оккупированных территорий обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии Донбассу.

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