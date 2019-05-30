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Зачем Кремлю разграбленный Донбасс: раскрыт план "автономии Л/ДНР" 

2.5тЧитать материал на украинском

Москва рассматривает несколько вариантов развития дальнейшей ситуации в контексте "автономии Донецкой и Луганской областей".

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook объяснил, зачем Кремлю нужен разграбленный и разрушенный самими же россиянами Донбасс.

По его словам, в краткосрочной перспективе преследуются следующие цели:

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Зачем Кремлю разграбленный Донбасс: раскрыт план "автономии Л/ДНР" 

ДНР24

  • "возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб. Это должно дать сигнал Западу, в первую очередь ЕС, о пересмотре и отмене антироссийских санкций и восстановлении экономического сотрудничества, а также вынесении вопроса аннексированного Крыма за скобки;

  • полное перекладывание финансирования "автономии" и восстановления ее разрушенной инфраструктуры на официальный Киев и бюджет Украины. При этом данными финансовыми ресурсами будут полностью распоряжаться ставленники Москвы;

  • запуск "метастаз автономии" по некоторым другим регионам Украины, где сейчас ведется активная подготовительная работа по раздуванию существующих в узких кругах идей сепаратизма, и постепенное расширение российского влияния на другие украинские территории в направлении с востока на запад (приоритеты те же, что и в 2014 году: юг и восток);

  • окончательное блокирование интеграционного курса на НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" жители оккупированных территорий обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии Донбассу.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Комментарии
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
и это 10000000% на Х,,,Й в состав ПИД,,,раши!!!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Каждый день раскрывают планы один смешнее другого))))))
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