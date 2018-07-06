Рубан в списке для обмена: генерал СБУ раскрыл подлость "ДНР"

Бывший глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого задержали во время транспортировки партии оружия через линию разграничения на Донбассе, был включен террористами так называемых Л/ДНР в списки на обмен для того, чтобы затянуть сам процесс.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Оккупантам выгодно включение в список Рубана, чтобы затянуть обмен наших заложников. Почему? Рубана не так уже просто отдать, криминальное производство очень резонансное. Речь идет о подрыве правительственного квартала, купола ВР, расстрел депутатов, убийство государственных деятелей. И отдать? Конечно, на сегодня это нереально. Поэтому оттуда будут заявления, что не отдаете людей, которые в списке, поэтому не освободим ваших. Кому это выгодно? Если наши инициируют, то они работают на вред интересам Украины", - считает генерал-майор.

По его словам, украинская сторона согласится на такие условия, если не сможет доказать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

"Я вам скажу, когда может состояться такой обмен. Когда станет понятно, что доказательств для осуждения их нет по основным статьям. Тогда будет акцент на то, что мы освободили сотни наших заложников и поэтому отдали этих негодяев", - добавил Вовк.

Кроме того, Вовк не сомневается в том, что для самого экс-руководителя "Офицерского корпусу" этот обмен выгоден.

"Рубан попал с оружием. Если не будет доказана вина в подготовке теракта, покушении на убийство государственных деятелей, других тяжких преступлений, то он понимает, что он получит конкретный срок за незаконное хранение оружия, а это 5-6 лет лишения свободы", - подчеркнул он.

При этом Вовк подчеркнул, что Надежда Савченко как нардеп никогда не согласится на какой-либо обмен в отношении себя.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ на Донбассе 8 марта задержаларуководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Утром 9 марта ему объявили о подозрении в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Также ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.