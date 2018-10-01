''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт

В городе Севастополь в аннексированном украинском Крыму останки воинов Великой отечественной войны, найденные во время строительства газопровода, были попросту выброшенными россиянами.

Об этом сообщает пользователь одного из тематических форумов. Соответствующим скриншотом в Twitter поделился BorisArt. "Диды газопровод отвоевали", - написал в посте блогер.

Отмечается, что работники ООО "Ямалспецстрой", зарегистрированного в РФ, прокопали траншею через братское захоронение в районе 11 км от Балаклавского шоссе. Останки вывезли вместе с грунтом и "выкинули в виноградники", как пишет форумчанин.

"Очень скрепно и духовно", "Ой, карма бабахнет, ответочка придет всем причастным", "Так гопота делала всегда, потому что набегут археологи, создадут комиссии и заморозят стройку", "Скрепы, память, деды..." "Московщина, еще придется отвечать перед собой, потомками. Ой придется!" "Ни совести, ни чести", - комментируют инцидент пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно была озвучена теория о том, что в Крыму существует тайная система подземной коммуникации для снабжения аннексированного полуострова необходимыми ресурсами.