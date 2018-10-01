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''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт

4.2тЧитать материал на украинском

В городе Севастополь в аннексированном украинском Крыму останки воинов Великой отечественной войны, найденные во время строительства газопровода, были попросту выброшенными россиянами.

Об этом сообщает пользователь одного из тематических форумов. Соответствующим скриншотом в Twitter поделился BorisArt. "Диды газопровод отвоевали", - написал в посте блогер.

Отмечается, что работники ООО "Ямалспецстрой", зарегистрированного в РФ, прокопали траншею через братское захоронение в районе 11 км от Балаклавского шоссе. Останки вывезли вместе с грунтом и "выкинули в виноградники", как пишет форумчанин.

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''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт

"Очень скрепно и духовно", "Ой, карма бабахнет, ответочка придет всем причастным", "Так гопота делала всегда, потому что набегут археологи, создадут комиссии и заморозят стройку", "Скрепы, память, деды..." "Московщина, еще придется отвечать перед собой, потомками. Ой придется!" "Ни совести, ни чести", - комментируют инцидент пользователи соцсети.

''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт
''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт
''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт
''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт
''Забыли о скрепах'': жителей Крыма напугала жуткая находка. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно была озвучена теория о том, что в Крыму существует тайная система подземной коммуникации для снабжения аннексированного полуострова необходимыми ресурсами.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаСевастополь
Объекты
войнастроительствоРоссия
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Кончно, нафик надо комиссии, перезахоронение... проще на свалку. А 9-го мая начать вопеть «низабудимнипроистим и дидывоевали», ну и фотки с тырнета это само—собой...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В Севастополе где не копни ,на черепа нарвёшься ,и чьих здесь черепов только нету , и турецкие и французские и английские и немецкие Слава Богу , в 14-м году упоротых рагулей сюда не пустили ,а так бы ещё и рагульских черепов прибавилось
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http://snip.li/DpszH
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