Удар по пропаганде Кремля: боец АТО заявил о важном прорыве на Донбассе

Запуск в зоне проведения Антитеррористической операции системы противодействия антиукраинскому вещанию нанесет серьезный удар по российской пропаганде в регионе.

Такое убеждение в эфире программы "Грани войны" на ObozTV выразил боец-доброволец из Донецкой области Виталий Овчаренко.

"Это очень позитивный шаг. Люди сначала насмотрятся российского "телевизора", а потом под влиянием этой пропаганды начинают совершать глупости. Это изменит истеричность и накал. Я имею ввиду, когда люди смотрят о всяких "распятых мальчиках", а потом начинают повторять этот российский бред", - отметил он.

По его словам, возвращение местного население в украинское информационное пространство имеет большое политическое значение.

"Когда они будут смотреть российское телевидение, они будут смотреть и украинское телевидение. А когда они будут смотреть украинское телевидение, они будут жить в украинском политическом контексте", - подытожил участник АТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Овчаренко рассказал, как члены незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" из местных жителей активно интересуются условиями амнистии у своих земляков, воюющих в украинской армии.