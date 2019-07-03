Забросали яйцами и порезали шины: в Харькове сторонники кандидатов в Раду устроили бойню

В Харькове подрались группы поддержки кандидатов в народные депутаты Константина Немичева (самовыдвиженец) и Дмитрия Святаша (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Силовое столкновение произошло на площади Свободы. Видео с инцидентом опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что оба кандидата участвовали в телепрограмме на телеканале UA Харьков, а сторонники ждали их на выходе. Между молодыми людьми произошла стычка. На записи слышно такие выкрики: "пацаны, вот он пошел, ловите!" и "стой!".

Издание NewsRoom со ссылкой на источники среди силовиков отмечает, что инцидент был связан с членом депутатской группы "Відродження" Дмитрием Святашем. Толпа молодых людей преследовали парламентария и его охрану, после чего забросали их яйцами. Кроме того, неизвестные порезали колеса на автомобиле народного избранника.

Глава отдела коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области Елена Баранник сообщила, что открыто производство по статье "хулиганство". Подтвержденной информации о пострадавших нет.

В свою очередь продюсер телеканала Анна Силаева заявила, что этот досадный инцидент хоть формально произошел и не на территории канала, однако руководство UA Харьков чувствует причастность и ответственность, поскольку все, кто принимает приглашение на эфир, являются гостями телеканала независимо от политических взглядов.

"Я призываю всех кандидатов, даже идейных оппонентов, которые участвуют в программе "Избирательный округ: Собеседование", соблюдать правила "водяного перемирия" не только в студии, но и за ее пределами. Это означает, что в этом месте все должны чувствовать себя в абсолютной безопасности. Это территория, если и противостояний – то вербальных", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел подрались полицейские и активисты.

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