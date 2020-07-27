Забродский пояснил, зачем Путин согласился на перемирие на Донбассе

Соглашение о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, выставляя его в роли "миротворца".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал народный депутат партии "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Офицер ВСУ отметил, что в России с "чувством глубокого удовлетворения" отмечали приход к власти в Украине "команды, способной на договоренности".

"Для россиян – это тоже серьезный шаг вперед – после фиаско в Париже. Фиаско, потому что далеко не весь перечень требований Кремля был не только реализован, а даже принят во внимание нашей стороной. Именно поэтому сейчас для Кремля это тоже решительный шаг: мол, вот, наконец, мы подошли к тому, что есть люди, которые готовы разговаривать о мире, конкретизировать дорожную карту. И даже подписать довольно подробный перечень ограничений и запретов, о которых мы говорили", – сообщил Забродский.

Нардеп добавил, что сейчас Путин нашел точки соприкосновения и "общую точку зрения на то, как из этой ситуации выходить".

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