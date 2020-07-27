МоваЯзык

Топ-темы:

Забродский дал совет Зеленскому относительно мира на Донбассе

Расследования
1,1 т.
Забродский рассказал, чем должна быть подкреплена политическая борьба Зеленского

Забродский рассказал, чем должна быть подкреплена политическая борьба Зеленского.

Решение военного конфликта на Донбассе лежит сугубо в политической плоскости.

Такое мнение высказал в интервью OBOZREVATEL генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Решение конфликта, решение проблемы на Донбассе – или прекращение огня, или любой шаг к миру – беспрекословно лежит сугубо в политической плоскости. Другое дело, что достигнуто это может быть путем определенных переговоров в комплексе с определенным – серьезным – давлением, применением санкционного аппарата. Это доказали предыдущие 6 лет войны на востоке", – сказал он.

Забродский убежден, что политическая борьба должна быть подкреплена двумя очень серьезными составляющими: информационной и военной.

"Когда ВСУ способны выполнить определенные задачи, когда ты не сомневаешься в их боеготовности, оснащенности, уровне подготовки – тебе проще даже разговаривать. И уж точно – проще отстаивать интересы государства", – заверил генерал.

По его словам, учитывая, что так называемая "та сторона", как говорит президент Украины Владимир Зеленский, понимает и уважает только силу, то "в этом смысле вопрос готовности к выполнению задач, в том числе, военных, в жестком сочетании с информационным воздействием с какими договорными процессами, договоренностями и так далее – оно бесспорно выходит на первый план".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телефонного разговора 26 июля президент России Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским вопрос децентрализации и соответствующих изменений в Конституцию Украины.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеДонбассМихаил ЗабродскийВладимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  2. Расследования