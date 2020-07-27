Забродский дал совет Зеленскому относительно мира на Донбассе

Решение военного конфликта на Донбассе лежит сугубо в политической плоскости.

Такое мнение высказал в интервью OBOZREVATEL генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Решение конфликта, решение проблемы на Донбассе – или прекращение огня, или любой шаг к миру – беспрекословно лежит сугубо в политической плоскости. Другое дело, что достигнуто это может быть путем определенных переговоров в комплексе с определенным – серьезным – давлением, применением санкционного аппарата. Это доказали предыдущие 6 лет войны на востоке", – сказал он.

Забродский убежден, что политическая борьба должна быть подкреплена двумя очень серьезными составляющими: информационной и военной.

"Когда ВСУ способны выполнить определенные задачи, когда ты не сомневаешься в их боеготовности, оснащенности, уровне подготовки – тебе проще даже разговаривать. И уж точно – проще отстаивать интересы государства", – заверил генерал.

По его словам, учитывая, что так называемая "та сторона", как говорит президент Украины Владимир Зеленский, понимает и уважает только силу, то "в этом смысле вопрос готовности к выполнению задач, в том числе, военных, в жестком сочетании с информационным воздействием с какими договорными процессами, договоренностями и так далее – оно бесспорно выходит на первый план".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телефонного разговора 26 июля президент России Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским вопрос децентрализации и соответствующих изменений в Конституцию Украины.