Забрали паспорта: российская полиция задержала троих крымских татар

Трое крымских татар 22 октября были задержаны на дороге из Ростова-на-Дону российской полицией. Они возвращались после заседания в Южном окружном военном суде.

Мужчин остановили, попросили их выйти из микроавтобуса и задержали, сообщили на странице "Крымская солидарность" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"22 октября, на автомобильной дороге по пути из Ростова-на-Дону в Крым был остановлен автомобиль, в котором находились жители Крыма – Османов Ансар, Сулейманов Амет, Керимов Али на данный момент (8:30 утра.– Ред.) удерживаются", – сообщили активисты.

По словам самих задержанных, их авто остановили на Крымском мосту и забрали их документы. Их удерживали на мосту без составления протокола.

Задержанные крымские татары Скриншот

21 октября в Ростове-на-Дону проходило судебное заседание по делу Хизб ут-Тахрир – организации, признанной российскими властями террористической. Оккупационные власти весной 2019 задержали 20 крымских татар, которым инкриминировали ведение и подготовку подрывной деятельности.

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня в Крыму снова прошли обыски в домах крымских татар. Жилье крымчан обыскивали в Алуште, поселке Строгановка и селе Каменка.

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