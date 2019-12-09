Главная Новости
9 декабря • обновлено в 10:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Забрали "орков" на тот свет: появились героические подробности гибели бойцов "Альфы"

2.3т
Читать материал на украинском

Во время боя на Донбассе, в котором погибли два воина ЦСО СБУ – полковник Денис Волочаев и полковник Дмитрий Каплунов, были также ликвидированы два разведчика российско-оккупационных войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он опубликовал скриншот сепаратистов, где признаются потери.

Новости
Профессионалы "Альфы": стали известны имена Героев, погибших на Донбассе

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных. Украинские защитники предотвратили это, но во время выполнения боевого задания подорвались на неизвестных взрывных устройствах.

Погибшие Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев

Погибшие Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшие 1 декабря на Донбассе, допустили роковую ошибку во время спецоперации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
11
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нож Всвину
Нож Всвину
"разведчик" вислоухой Альфы неделю почти валялся - вонял. Так в обосраных шароварах его xoxлы и закопали в итоге
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги