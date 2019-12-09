Забрали "орков" на тот свет: появились героические подробности гибели бойцов "Альфы"

Во время боя на Донбассе, в котором погибли два воина ЦСО СБУ – полковник Денис Волочаев и полковник Дмитрий Каплунов, были также ликвидированы два разведчика российско-оккупационных войск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он опубликовал скриншот сепаратистов, где признаются потери.

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных. Украинские защитники предотвратили это, но во время выполнения боевого задания подорвались на неизвестных взрывных устройствах.

Погибшие Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшие 1 декабря на Донбассе, допустили роковую ошибку во время спецоперации.

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