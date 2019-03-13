Забрали $500 тысяч: под Одессой совершено нападение на семью с детьми

В Овидиопольском районе Одесской области вооруженные преступники в масках проникли в частный дом, в котором находился предприниматель с женой и тремя детьми.

Бандитов было четверо. Они избили хозяина и угрожали пистолетом ему, жене и трем детям, самому младшему из которых меньше 3-х лет, сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

В итоге налетчики заставили мужчину открыть сейф и завладели деньгами на общую сумму около 500 000 долларов, а также ювелирными изделиями.

После этого бандиты исчезли в неизвестном направлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Звенигородке Черкасской области ночью 12 марта вооруженный грабитель проник в дом супругов-предпринимателей.

Хозяева оказали сопротивление, и преступник тяжело их ранил, после чего скрылся. Мужчина и женщина скончались в больнице.

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