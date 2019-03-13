|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Забрали $500 тысяч: под Одессой совершено нападение на семью с детьми

2.4тЧитать материал на украинском

В Овидиопольском районе Одесской области вооруженные преступники в масках проникли в частный дом, в котором находился предприниматель с женой и тремя детьми.

Бандитов было четверо. Они избили хозяина и угрожали пистолетом ему, жене и трем детям, самому младшему из которых меньше 3-х лет, сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

В итоге налетчики заставили мужчину открыть сейф и завладели деньгами на общую сумму около 500 000 долларов, а также ювелирными изделиями.

После этого бандиты исчезли в неизвестном направлении.

Забрали $500 тысяч: под Одессой совершено нападение на семью с детьми

Google. Maps

Новости
В Киеве обстреляли здание суда: появились первые фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Звенигородке Черкасской области ночью 12 марта вооруженный грабитель проник в дом супругов-предпринимателей.

Хозяева оказали сопротивление, и преступник тяжело их ранил, после чего скрылся. Мужчина и женщина скончались в больнице.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалоружие
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения