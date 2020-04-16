Забрали 2 млн: в Николаеве среди бела дня напали на бизнесмена

В Николаеве днем напали на менеджера крупной компании и забрали у него 2 миллиона гривен.

Ограбление произошло 16 апреля около 14:00 на проспекте Мира, сообщается на сайте полиции Николаевской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Вооруженные злоумышленники в масках отобрали у мужчины сумку с 2 миллионами гривен, когда он вышел из банковского отделения. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Опель" серебряного цвета. Правоохранители объявили спецоперацию "Сирена".

Местное издание "Новости N" уточняет, что ограбили менеджера одного из николаевских предприятий. Мужчина находился в автомобиле "Шевроле", к нему подъехал "Опель" с одесскими номерами, из которого открыли огонь. Затем из машины выскочили двое злоумышленников, несколько раз ударили его и забрали сумку с деньгами.

Бизнесмена с телесными повреждениями госпитализировали.

На месте происшествия обнаружены четыре 9-мм гильзы от травматического пистолета. В "Шевроле" разбиты стекла передней и задней дверей с левой стороны.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 УК. Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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