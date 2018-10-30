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''Заблудился?'' Российский депутат засветился в ''ЛНР''

1.9тЧитать материал на украинском

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виктор Водолацкий побывал на оккупированной территории Донбасса.

На прибытие политика, являющегося "атаманом "Союза казаков — воинов России и зарубежья", а также "казачьим генералом", в Алчевск обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter.

"Ой, кто это у нас вместе с Пасечником (главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. – Ред.) принимает присягу у воспитанников "Алчевского кадетского корпуса"? Да это же депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий. Наверное, заблудился", – написал он.

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''Заблудился?'' Российский депутат засветился в ''ЛНР''

Как сообщают СМИ террористов, 29 октября в Алчевске российский политик и представители всех "казачьих организаций ЛНР" объявили о создании "Совета атаманов" при "главе ЛНР".

Водолацкий известен своей антиукраинской позицией. В частности, в 2015 году он написал казакам Хортицы и Дона открытое письмо с призывом "не сотрудничать с нацистами и бандеровцами". Также заявлял, что "бандеровцы превращают Украину в страну-ИГИЛ".

''Заблудился?'' Российский депутат засветился в ''ЛНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбасс зашла бригада казаков-головорезов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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