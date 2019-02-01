''Заблудились на глобусе Украины'': Цимбалюк поймал отца "Новороссии" на тревожной оговорке

Термин "юго-восток", которым российские пропагандисты обозначали временно оккупированные территории Донбасса, стал применяться ими и по отношению к свободным территориям Украины.

Такую оговорку допустил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, который является одним из авторов концепта "Новороссии". На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

В частности, говоря о предстоящих выборах президента Украины, Неменский возмутился тем, что в чужой ему стране не удался сценарий с выдвижением единого кандидата от "юго-востока".

"Алло, гараж. "Юго-востоком" вообще-то вы называете оккупированный Донбасс. А теперь это же словосочетание применяете к свободной Украине. Тут надо определиться. А то россияне потеряются на глобусе Украины", — прокомментировал его слова Цимбалюк.

"Л/ДНР" ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, напомнив ему, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Журналист подчеркнул, что слепое доверие всему, что россияне слышат со своих экранов, в итоге будет стоить им собственной жизни.

Также Цимбалюк призвал россиян помнить о том, что они не бессмертные, и о том, что всех оккупантов на Донбассе ждет неминуемая гибель от рук защитников Украины.

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