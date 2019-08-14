Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Забирай тело в пшеничном поле!" Отец погибшего бойца АТО рассказал жуткие детали

7.4т Читать материал на украинском

Отец погибшего на Донбассе бойца АТО Олега Обуховского (30-я механизированная бригада) Василий рассказал душещипательные детали о его гибели.

Так, военный погиб 13 августа 5 лет назад. Его бригада находилась сначала в Херсоне, потом в Запорожье, а затем их перебросили под Степановку, пишет "АрмияInform".

"После гибели и мне, и его жене звонили террористы и в трубку кричали: "Езжай и забирай тело сына в пшеничном поле. Он там лежит прикопан", – вспоминает Василий.

Новости
"Прощайте, пацаны!" Сеть взорвал пост о героической гибели воина АТО

Отец Олега Обуховского и его 16-летний сын

Отец Олега Обуховского и его 16-летний сын

Он уточнил, что Олег погиб 13 августа, а похоронить его смогли только 5 сентября.

"Там ничего не было, одни кости остались. Я ездил на опознание в Днепропетровск..." – с горечью сказал отец.

У погибшего Олега Обуховского растет сын. Сейчас ему 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы, воюющие на Донбассе, показали в сети изуродованное тело украинского младшего лейтенанта Национальной гвардии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
5
Смешно
0
Интересно
43
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Xoxлы, прекращайте войну. 13 тысяч погибло, вы только представьте эту толпу, если их вместе собрать. И у каждого погибшего семья, родители, дети, друзья, коллеги, ну доколе? Заберите свою армию, добробаты, проявите волю. Донбасс уже не вернется, вы их предали, их придется отпустить. А вы идите в свой ЕС, в свою НАТУ и пцу. Попутного ветра.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...