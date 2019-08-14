"Забирай тело в пшеничном поле!" Отец погибшего бойца АТО рассказал жуткие детали

Отец погибшего на Донбассе бойца АТО Олега Обуховского (30-я механизированная бригада) Василий рассказал душещипательные детали о его гибели.

Так, военный погиб 13 августа 5 лет назад. Его бригада находилась сначала в Херсоне, потом в Запорожье, а затем их перебросили под Степановку, пишет "АрмияInform".

"После гибели и мне, и его жене звонили террористы и в трубку кричали: "Езжай и забирай тело сына в пшеничном поле. Он там лежит прикопан", – вспоминает Василий.

Отец Олега Обуховского и его 16-летний сын

Он уточнил, что Олег погиб 13 августа, а похоронить его смогли только 5 сентября.

"Там ничего не было, одни кости остались. Я ездил на опознание в Днепропетровск..." – с горечью сказал отец.

У погибшего Олега Обуховского растет сын. Сейчас ему 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы, воюющие на Донбассе, показали в сети изуродованное тело украинского младшего лейтенанта Национальной гвардии.

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