"Забили до смерти!" Под Харьковом полиция оскандалилась из-за смерти ребенка

В Харьковской области двоих инспекторов по ювенальной превенции полиции подозревают в причастности к смерти трехлетней девочки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, полицейских подозревают в небрежном отношении к служебным обязанностям, которое привело к гибели ребенка в Купянске.

"Полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели малолетнего ребенка (ч.2 ст.367 УК Украины) ... Подозреваемых сотрудников полиции отстранили от должности, они находятся под домашним арестом", – говорится в сообщении.

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Прокуратура отмечает, что бабушка ребенка неоднократно заявляла в Купянский райотдел о возможной угрозе жизни и здоровью трехлетней внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку, но ни одну из заявлений не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом она не проверила доказательств заявителя, не выяснили, в которых социально-бытовых условиях живет девочка, и не сообщила соответствующим органам и службам по делам детей о возможной угрозе здоровью ребенка.

Избиение ребенка Иллюстрация

В свою очередь 21-летний ювенальный инспектор ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами, но ни разу не смог попасть в дом, где жил ребенок. В соответствии с законодательством полицейский должен был принять немедленные меры по установлению местонахождения девочки, пострадавшей от домашнего насилия и начать процесс об изъятии ее из семьи. Но он этого не сделал.

"Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018 года девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла", – сообщили прокуроры.

30-летней матери и 40-летнему отчиму инкриминируют пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127, ч.2 ст.121, п. 2,9,12 ч.2 ст.115 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы.

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