Забил молотком женщин и детей: всплыли детали кровавой расправы в Виннице

Родственнику жестоко убитой семьи в Виннице из четырех человек, который и вызвал скорую на место инцидента, объявили о подозрении в совершении преступления.

Как информирует пресс-служба правоохранителей, это сделали сотрудники следственного управления полиции по процессуальному руководству прокуратуры области 1 января. Отмечается, что убийство произошло 31 декабря.

Копы задержали 30-летнего винничанина в тот же день, однако им понадобилось более суток, чтобы собрать достаточно доказательств для объявления злоумышленнику о подозрении.

"Над раскрытием этого преступления работали около ста полицейских — следователи следственного управления полиции, криминалисты, оперативники отдела раскрытия убийств областного главка полиции и весь личный состав городского отдела полиции", — сказано в сообщении пресс-службы.

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Задержанный признался в том, что совершил умышленное убийство четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей.

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Так, он предоставил информацию о том, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления.

При этом следствием отрабатываются все возможные версии случившегося.

Как рассказали полицейские, проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства — мужчина мог расправиться с бывшей женой через длительный конфликт.

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"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных во время очередной ссоры", — отметили правоохранители.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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