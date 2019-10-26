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26 октября • обновлено в 12:42
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Забил до смерти всю семью: под Одессой произошло зверское убийство. Фото 18+

1.6т Читать материал на украинском

В Одесской области в городе Раздельная рецидивист жестоко убил троих членов семьи.

Полиция задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба НПУ в области.

Установлено, что 47-летний мужчина забил до смерти своего 46-летнего знакомого и его 80-летнюю мать, а на следующий день вернулся и убил оставшегося в живых 82-летнего главу семейства.

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После совершения преступления он выкинул тела матери с сыном в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом. После убийства пенсионера, он запер дом, а ключи выбросил. Мертвого отца позже нашел старший сын.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, который часто захаживал в гости к своим жертвам. После задержания мужчина признался, что убил своего приятеля, когда во время застолья тот оскорбил его сожительницу. Когда забрать своего сына домой пришла его мать, мужчина убил и ее, потому что боялся, что она сообщит о преступлении в полицию.

На следующий день злоумышленник пьяным пошел к отцу семейства и убил, когда тот отказался налить ему вина.

Полиция начала досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Тройное убийство под Одессой

Тройное убийство под Одессой

НПУ

Тройное убийство под Одессой

Тройное убийство под Одессой

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неподалеку железнодорожной станции обнаружили обугленный труп. Тело обезображено настолько, что без экспертизы невозможно установить ни возраст, ни пол.

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Место
Украина Одесса
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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