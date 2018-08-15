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Возможен союз: появился прогноз по встрече Меркель и Путина

7.2тЧитать новость на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным 18 августа. Первоочередным на повестке их переговоров будет стоять вопрос “Северного потока-2” и его безопасного строительства.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук. По её словам, Путин захочет договориться о способах обхода американских санкций.

“Если, не дай Бог, такая двусторонняя встреча будет за закрытыми дверьми, то мы можем обоснованно подозревать Путина и Меркель в том, что они договариваются, как противостоять санкциям, которые точно будут введены в ближайшем будущем”, - пояснила Верещук.

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Также на встрече коснутся и выполнения Минских договоренностей, на чем будет настаивать российская сторона, считает эксперт.

“Было бы очень хорошо, если бы наш президент провел хотя бы телефонные переговоры с Меркель и согласовал позиции по этому вопросу, очертил красные линии, за которые не может выходить немецкая сторона”, - указала она.

Верещук предупредила: не стоит видеть измены в обсуждении “Северного потока-2”, ведь с точки зрения Германии это является исключительно их коммерческим интересом.

“Почему Украина до сих пор не сделала нужных шагов, чтобы сделать невозможным строительство "Северного потока-2" - это вопрос к самой Украине. А в вопросах востока и Крыма Меркель не уступит, и я это точно знаю”, - заявила эксперт.

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Также она уточнила, что хотя многолетнее пребывание у власти как Ангелы Меркель так и Владимира Путина, может выглядеть как хорошие отношения, на самом деле это не так. По словам Верещук, именно твердая позиция немецкого канцлера сделала невозможным продвижение Путина и захват Украины в 2014 году.

“Они могут договориться о том, как противостоять США, но сдать Украину в том плане, как мы это себе представляем, они не могут. Путин наверняка бы хотел этого, но ему это не удастся”, - заверила эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России собрал Совет Безопасности РФ для обсуждения новых американских санкций.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтСеверный поток-2Санкции против России
Персоны
Ирина ВерещукВладимир ПутинАнгела Меркель
Место
Германия
Объекты
РоссияСеверный поток - 2санкции
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Русский Солдат
Русский Солдат
Особенно понравилось, что презик нищих попрошаек, петрушка киевский, должен для Меркель очертить красные линии, за которые не может выходить немецкая сторона. От голода мозги попухли, не иначе. Дебилы, бля.
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