Возможен союз: появился прогноз по встрече Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным 18 августа. Первоочередным на повестке их переговоров будет стоять вопрос “Северного потока-2” и его безопасного строительства.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук. По её словам, Путин захочет договориться о способах обхода американских санкций.

“Если, не дай Бог, такая двусторонняя встреча будет за закрытыми дверьми, то мы можем обоснованно подозревать Путина и Меркель в том, что они договариваются, как противостоять санкциям, которые точно будут введены в ближайшем будущем”, - пояснила Верещук.

Также на встрече коснутся и выполнения Минских договоренностей, на чем будет настаивать российская сторона, считает эксперт.

“Было бы очень хорошо, если бы наш президент провел хотя бы телефонные переговоры с Меркель и согласовал позиции по этому вопросу, очертил красные линии, за которые не может выходить немецкая сторона”, - указала она.

Верещук предупредила: не стоит видеть измены в обсуждении “Северного потока-2”, ведь с точки зрения Германии это является исключительно их коммерческим интересом.

“Почему Украина до сих пор не сделала нужных шагов, чтобы сделать невозможным строительство "Северного потока-2" - это вопрос к самой Украине. А в вопросах востока и Крыма Меркель не уступит, и я это точно знаю”, - заявила эксперт.

Также она уточнила, что хотя многолетнее пребывание у власти как Ангелы Меркель так и Владимира Путина, может выглядеть как хорошие отношения, на самом деле это не так. По словам Верещук, именно твердая позиция немецкого канцлера сделала невозможным продвижение Путина и захват Украины в 2014 году.

“Они могут договориться о том, как противостоять США, но сдать Украину в том плане, как мы это себе представляем, они не могут. Путин наверняка бы хотел этого, но ему это не удастся”, - заверила эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России собрал Совет Безопасности РФ для обсуждения новых американских санкций.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.