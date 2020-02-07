За выдворение Саакашвили: ГБР взялось за бывших пограничников

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы за выдворение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили за пределы Украины.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба ГБР. Также следователи провели обыски на территории Одесской области и в Киеве.

Так, по данным следствия, экс-руководители Департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы и отдельного отдела ее администрации организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года.

ГБР взялось за бывших пограничников из-за Саакашвили Liga.net

Также сообщается, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко прекратил гражданство Саакашвили. 10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство и он снова прилетел в Украину.

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