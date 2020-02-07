Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

За выдворение Саакашвили: ГБР взялось за бывших пограничников

3.3т
Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы за выдворение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили за пределы Украины.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба ГБР. Также следователи провели обыски на территории Одесской области и в Киеве.

Так, по данным следствия, экс-руководители Департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы и отдельного отдела ее администрации организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года.

Новости
Выдворение Саакашвили: суд принял окончательное решение

ГБР взялось за бывших пограничников из-за Саакашвили

ГБР взялось за бывших пограничников из-за Саакашвили

Liga.net

Также сообщается, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко прекратил гражданство Саакашвили. 10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

  • 22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

  • 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

  • Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство и он снова прилетел в Украину.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
55
25
Смешно
8
Интересно
20
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Это преступление века!!! Не то что сожжение 48 человек в Одессе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Нужно еще разобрать в вопросах выдачи и лишения гражданства Саакашвили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вася Дядя
Вася Дядя
Клоун клоуну глаз не выклюет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги