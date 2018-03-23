За Украину и Сирию: военный эксперт объяснил, как наказать "Вагнера"

Бойцов российской частной военной компании "Вагнер" можно привлечь к уголовной ответственности за участие в конфликтах в Украине и Сирии. Сделать это одновременно "и легко, и сложно".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко привел пример американской ЧВК "Блэквотер", представители которой были осуждены за убийства мирных жителей в Ираке.

"Чем отличается Америка – хоть они их (наемников – ред.) и используют, но и привлекают к ответственности... Россияне вообще никогда этого не делают, они не признают, что частные военные воюют в Сирии за Асада", - отметил он.

При этом эксперт считает, что таких людей привлечь к ответственности "и легко, и сложно".

"Легко – потому что есть Международный уголовный суд. Когда он берет под юрисдикцию определенное дело, они довольно быстро могут идентифицировать этих людей и в перспективе привлекать их к ответственности", - сказал Мусиенко.

По словам эксперта, на территории России преследованием наемников никто не будет заниматься, но если они выедут за границу, это может произойти.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Александр Мусиенко предрек появление в Украине частных военных компаний по примеру российской ЧВК "Вагнер".

Подробности смотрите 24 марта в 12:30 в программе "Грани войны" на ObozTV.