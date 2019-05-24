"За талоном в 4 утра": в Крыму рассказали о катастрофе с медициной

В аннексированном Россией украинском Крыму пожаловались на катастрофическую ситуацию с медицинскими учреждениями полуострова.

В частности, жители города Керчь сетуют на проблемы с записью к врачам. Соответствующими сообщениями, опубликованными в соцсетях крымчанами, поделился в Twitter блогер с ником "КРЫМский бандеровец".

"Новости процветающей медицины в оккупированной Керчи. Квест "Достань талончик", – описал ситуацию он.

Иллюстрация. Аннексия Крыма fishki.net

Так, в одном из местных пабликов пользователи жалуются, что в Керченской больнице №1 имени Пирогова талонов на запись нет уже в 8 часов утра.

Также пишут об огромных очередях – одна из комментаторов рассказала, что в январе она смогла записаться на прием только в июле.

"За талоном в 4 утра, и тогда есть шанс", – сказано в другом комментарии местной жительницы.

Отметим, подобная проблема наблюдается и в Симферополе, жители которого ранее рассказали о нехватке медицинского персонала и закрывающихся медцентрах.

В Армянске, где в 2018 году произошел выброс кислоты, также сообщали об отсутствии медицинских принадлежностей и лекарств в больницах.

Крым. Новости процветающей медицины в оккупированной Керчи. Квест "Достань талончик" pic.twitter.com/snvPluBL2T — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) May 24, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму пожаловались на разрушение инфраструктуры и благоустройства городов.

Так, оккупанты привели в упадок Керчь, которая когда-то была одним из красивейших курортных городов полуострова.

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