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За такое убивают: в Донецке патриоты решились на отчаянный шаг

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Неизвестные патриоты расклеили в оккупированном Донецке наклейки с изображением фрагментов барельефа украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса.

Об этом сообщили жители города "Радио Донбас.Реалии".

Наклейки появились на площади Ленина, памятнике Архистратигу Михаилу, проспекте Ильича, на здании филологического факультета Донецкого национального университета и улице Артема.

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Террористы уничтожили барельеф Стусу на корпусе факультета ДонНУ после оккупации города в мае 2015 года. На так называемой сессии "парламента" они хотели заменить бюст Стуса памятником разведчику Николаю Кузнецову.

Василий Стус жил в Донецке с 1940 года. Он учился в педагогическом университете, работал учителем в школе и литературным редактором местной газеты. Поэта осудили и сослали на Урал, где он умер в лагере.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года патриоты Украины разрисовали стены в Донецке.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Василь Стус
Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости ДНР
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