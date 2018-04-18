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За связь с Россией: начальника штаба ВМС отстранили от должности

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Первый заместитель командующего ВМС, начальник штаба, капитан первого ранга Роман Гладкий был отстранен от должности.

Как пишет "Думская", такое решение принял Министр обороны Украины Степан Полторак. Причина - российское гражданство жены Гладкого.

Также в течение двух лет после начала боевых действий в Украине семья Гладкого продолжала жить в оккупированном Крыму. Дочь начальника штаба занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

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Отмечается, что капитан отстранен на время проведения расследования. Исполняющим обязанности начальника штаба ВМС временно назначен контр-адмирал Дмитрий Таран.

Как писал "Обозреватель", офицеры ВМС Украины пригрозили бросить страну и вернуться в оккупированный Крым.

При этом в ВМС Украины не готовы комментировать ситуацию.

Место
Украина
Объект
ВМС України
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