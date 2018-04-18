За связь с Россией: начальника штаба ВМС отстранили от должности

Первый заместитель командующего ВМС, начальник штаба, капитан первого ранга Роман Гладкий был отстранен от должности.
Как пишет "Думская", такое решение принял Министр обороны Украины Степан Полторак. Причина - российское гражданство жены Гладкого.
Также в течение двух лет после начала боевых действий в Украине семья Гладкого продолжала жить в оккупированном Крыму. Дочь начальника штаба занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.
Отмечается, что капитан отстранен на время проведения расследования. Исполняющим обязанности начальника штаба ВМС временно назначен контр-адмирал Дмитрий Таран.
Как писал "Обозреватель", офицеры ВМС Украины пригрозили бросить страну и вернуться в оккупированный Крым.
При этом в ВМС Украины не готовы комментировать ситуацию.