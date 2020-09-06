За сутки на Донбассе погибли двое бойцов, еще трое ранены – штаб ООС

На Донбассе погибли двое украинских бойцов, еще трое ранены. Галинфо

В воскресенье, 6 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе получил ранение воин ВСУ, двое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве, еще двое военнослужащих ОС получили ранения в результате подрыва автомобиля.

Об этом сообщил штаб ООС на странице в Facebook. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020, осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Так, вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение.

В то же время вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

Военнослужащие подразделений Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Так, ликвидирован пожар вблизи Луганского, локализован – в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино.

Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

Следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.

Двое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Facebook ООС

Еще двое военнослужащих ОС получили ранения в результате подрыва автомобиля. Facebook ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций у Красногоровки, нарушив режим перемирия.

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, подорвавшись на мине, обходя очаг огня в "серой зоне".

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