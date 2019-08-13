За шпионаж: российский дипломат объявлен персоной нон грата в Украине

Во Львовской области силами Службы безопасности Украины был разоблачен местный житель, который собирал разведданные для спецслужб Российской Федерации и передавал их российскому разведчику под дипломатическим прикрытием. Дипломат выдворен из Украины и объявлен персоной нон грата.

Как сообщил прессцентр СБУ, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

"По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделения ВС Украины, специальные и правоохранительные органы, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны", – сообщили в спецслужбе.

Генконсульство РФ во Львове Русская весна

Сообщается, что полученную информацию мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Местному жителю объявлено подозрение согласно ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а российский разведчик уже выдворен из Украины и обьявлен "нежелательной персоной".

Новости Австрия ищет российского шпиона

"За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявила дипломата-шпиона "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ поймала российского шпиона-террориста "ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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