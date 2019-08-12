"За Россию топили психи и садисты": известный пропагандист влип в громкий скандал в Крыму

Кандидат в депутаты незаконного Госсовета аннексированного Крыма, ведущий пропагандистского российского канала News Front Сергей Веселовский скрывал судимость за коррупционные преступления.

Так, в процессе регистрации кандидатуры крымчанина на выборы выяснилось, что "ветеран русской весны" ранее был судим за хищение средств и использование служебного положения в личных целях. В результате сторонника оккупантов не пустили на выборы, сообщил журналист Денис Казанский на странице в Facebook.

"Веселовский сначала попытался скрыть судимость. Мол, это ж еще при бандеровцах было, значит – не считается. А когда информация о судимости все же всплыла, стал жаловаться, что судили его на самом деле не за хищения, а за пророссийскую позицию. Но такие аргументы не посчитали убедительными", – отметил журналист.

Сергей Веселовский Скрин видео

"Вот такие герои и служили материалом "русской весны". За Россиюшку протапливали либо откровенные психи и садисты, либо всевозможные жулики, в надежде поживиться в мутной воде и переквалифицироваться из городских сумасшедших в депутаты и министры", – добавил Казанский.

Сергей Веселовский v-variant.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что влиятельному чиновнику из РФ – бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову – грозит девять лет колонии за растрату почти 200 млн рублей (более 80 млн гривен) при строительстве нового СИЗО в аннексированном Крыму.

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