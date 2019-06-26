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"За Россию до конца!" Престижный военный вуз Украины опозорился на выпускном. Видеофакт

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В Харькове разгорелся скандал из-за песни запрещенного российского певца Олега Газманова "Офицеры" на выпускном в Академии Национальной гвардии.

Как сообщил одесский активист, бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко на своем YouTube-канале, под эту песню выпускники воинской части 3005 станцевали со своими близкими на праздновании в ресторане (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Подтверждающее видео с вечеринки в Instagram опубликовала жена одного из выпускников Татьяна Лавриненко (никнейм tanya_lavrinenko28). Вскоре женщина удалила свой аккаунт.

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В песне звучат следующие слова: "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, росияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца".

Национальная академия Национальной гвардии Украины

Национальная академия Национальной гвардии Украины

nuou.org.ua

По данному факту командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ.

Как сообщили в пресс-службе Нацгварии, под эту песню танцевали не все выпускники, а только одна из групп.

Отметим, в Украине Газманов входит в список лиц, угрожающих национальной безопасности, составленный Министерством культуры. Артист неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главный военный вуз страны – киевский Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского – опозорился праздничным "победобесием" в День памяти и примирения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Газманов
Место
УкраинаХарьков
Теги
видеоскандал в вузеНациональная гвардия
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Це мусора а не військові!
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леня зе
леня зе
этот одноглазый убийца еще на свободе.сявка сбушная крышеватель наркоточек.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Какие, однако, ибанутые скаклоиды...
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