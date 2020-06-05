За разгон Майдана будут судить бывшего беркутовца, еще одному сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника полка особого назначения МВД "Беркут", еще одному сообщили о подозрении.

Оба являются фигурантами дела расследования разгона участников Евромайдана 30 ноября 2013 года, сообщается на сайте ГБР.

strana.ua

Бывший правоохранитель, которого будут судить, обвиняют в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, служебном подлоге и совершении незаконного препятствия проведению собраний (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса).

По данным следствия, 30 ноября 2013 года он задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости, а также составил заведомо неправдивые официальные документы.

Также о подозрении (по тем же статьям УК – 365, 366 и 340) сообщили другому бывшему бойцу "Беркута".

Экс-правоохранитель 30 ноября 2013 года задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости, применив к нему физическую силу. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомом неправдивые данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святошинский районный суд Киева 4 июня не смог продолжить рассмотрение дела об убийстве 48 активистов на Майдане в феврале 2014 года из-за того, что у всех присяжных закончились полномочия.

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