За предательство – в тюрьму: СБУ сообщила о новом "ударе" по "ЛНР"

В Луганской области к пяти годам лишения свободы приговорили женщину-информатора, которая передавала террористам "ЛНР" данные о Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, оперативники которой собирали материалы о преступнике.
Известно, что осужденная – жительница села Трехизбенка Новоайдарского района. Она систематически информировала своего сына, боевика псевдореспублики, о численности, местах дислокации и путях перемещения сил и средств ВСУ.
Полученные от матери данные террорист передавал командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований.
В СБУ отметили, что собирали данные на протяжение февраля-марта 2017 года, зафиксировав 16 таких телефонных разговоров. Информаторку задержали весной 2017-го.
Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы). Приговор вступил в законную силу.
В отношении сына осужденной также открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевик объявлен в розыск.
Иллюстрация. Террористы "ЛНР"
24 Канал
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в "республику" на переговоры о мире на Донбассе без посредников.
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