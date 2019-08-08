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За предательство – в тюрьму: СБУ сообщила о новом "ударе" по "ЛНР"

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В Луганской области к пяти годам лишения свободы приговорили женщину-информатора, которая передавала террористам "ЛНР" данные о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, оперативники которой собирали материалы о преступнике.

Известно, что осужденная – жительница села Трехизбенка Новоайдарского района. Она систематически информировала своего сына, боевика псевдореспублики, о численности, местах дислокации и путях перемещения сил и средств ВСУ.

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Полученные от матери данные террорист передавал командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований.

В СБУ отметили, что собирали данные на протяжение февраля-марта 2017 года, зафиксировав 16 таких телефонных разговоров. Информаторку задержали весной 2017-го.

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы). Приговор вступил в законную силу.

В отношении сына осужденной также открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевик объявлен в розыск.

Иллюстрация. Террористы

Иллюстрация. Террористы "ЛНР"

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в "республику" на переговоры о мире на Донбассе без посредников.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса Служба безопасности Украины
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