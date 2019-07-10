Пленные моряки: генерал раскусил ловушку Путина

Россия будет вынуждена освободить пленных украинских моряков в силу ряда объективных причин.

"Но рассчитывать на то, что это произойдет в ближайшее время, не следует", – сказал OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что президент России Путин освободит 24 пленных украинца в ближайшее время, генерал заметил: "В то, что наши моряки будут освобождены, я верю, но в то, что это произойдет в ближайшее время, не очень верю".

Владимир Путин на встрече со студентами Уральского университета Официальный сайт президента РФ

По его словам, Путин заинтересован в выполнении решения международного морского трибунала, поскольку "наглое невыполнение его решений не может остаться без внимания западного мира, как бы либеральным он ни был". "Дополнительные санкции за невыполнение будут очень жесткими", – убежден Богдан.

"Путин хочет добиться отмены санкций, восстановить статус-кво России как полноценного и невиновного мирового лидера и так далее", и один из путей к достижению этой цели – освобождение украинских моряков, – убежден генерал.

"Дополнительный аргумент в пользу выполнения решения трибунала – "неблагополучная ситуация в России", – добавил он.

В то же время генерал убежден: "Путин будет пытаться склонить Украину к невыгодным условиям освобождения моряков. Такая попытка уже была – фактически по российскому законодательству Украина была должна привлечь к уголовной ответственности своих воинов-героев. А это, конечно же, недопустимо".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR заявил о том, что президент России Путин вскоре освободит 24-х военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море, а в обмен на это попытается получить как можно больше политических преференций.

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