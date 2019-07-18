За ответки – накажут: всплыли детали "хлебного" перемирия на Донбассе

С 00:01 воскресенья, 21 июля, на Донбассе должно начаться "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим", ссылаясь на информацию представителя Украины в ТКГ в Минске Романа Бессмертного.

"Впервые в документе, в заявлении, указано, что запрещается любое ведения огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня", – цитируют его слова.

Война на Донбассе Facebook "Повернись живим"

Также стало известно, что стороны вооруженного конфликта должны публично сделать заявления о прекращении огня. По словам Бессмертного, есть вероятность того, что режим прекращения огня сохранится навсегда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Минске на переговорах была достигнута договоренность об обмене пленных по схеме 208 на 69. Украинская сторона была готова начать эту процедуру еще 17 июля, но против выступила Россия.

Напомним, в ВСУ начались внезапные сокращения и чистки. Так, в одном из разведывательных батальонов "срезали" целую роту, а в стратегически важном штабе – центр информационного противодействия и контрпропаганды.

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