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"За одного убивать пять": Украине дали жесткий рецепт мести РФ за Донбасс

1.1тЧитать новость на украинском

Россия негласно испытывает на Донбассе новое оружие и ведет наглый отстрел украинских воинов с применением снайперских комплексов, что должно бы вызвать ответную реакцию.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

"За каждого убитого украинца нужно убивать пять этих людей из российской группировки, действующей на Донбассе. Должна быть жесткая реакция. Должны быть переброшены в первую линию зоны боевых действий противотанковые ракетные комплексы киевского производства. Это дало бы больше сил и возможностей для решения упреждающих задач и, естественно, уменьшило бы пыл этих людей, которые за деньги занимаются решением политических задач Кремля", - отметил он.

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Напомним, также Бадрак рассказал, как Украина уже может войти в НАТО.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как же всемогущие жавелины? Чё это он решил их попридержать? Очень короткая память у шеневмерликов, забыл видимо, чем всегда заканчивались подобные попытки украинских карателей.
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