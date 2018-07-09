"За одного убивать пять": Украине дали жесткий рецепт мести РФ за Донбасс

Россия негласно испытывает на Донбассе новое оружие и ведет наглый отстрел украинских воинов с применением снайперских комплексов, что должно бы вызвать ответную реакцию.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

"За каждого убитого украинца нужно убивать пять этих людей из российской группировки, действующей на Донбассе. Должна быть жесткая реакция. Должны быть переброшены в первую линию зоны боевых действий противотанковые ракетные комплексы киевского производства. Это дало бы больше сил и возможностей для решения упреждающих задач и, естественно, уменьшило бы пыл этих людей, которые за деньги занимаются решением политических задач Кремля", - отметил он.

Напомним, также Бадрак рассказал, как Украина уже может войти в НАТО.