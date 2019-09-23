За Одессу: ГБР открыло производство против Парубия

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против спикера Верховной Рады Украины 8 созыва, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия.

Поводом для этого назвали "массовые беспорядки" в Одессе в 2014 году. Об этом на личной странице в Facebook написал сам Парубий.

Документ ГБР Facebook Андрея Парубия

"Что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлению Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д.", – с сарказмом прокомментировал решение ГБР Парубий.

Андрей Парубий "Корреспондент"

Впрочем, подчеркнул политик, это довольно явственно читается между строк. Его возмутило, что отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридном захвату путинской Россией всего юго-востока – восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе – уже классифицируется однозначно как "факт создания и координации Парубием общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории города Одессы". Парубий отметил, что в документе ГБР это утверждается как факт.

"Действительно – новая, необычная эпоха... Но, по всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное и невозможное для защиты Украины. Так, как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", – жестко резюмировал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ГБР открыло уголовное производство против Парубия по подозрению в возможном препятствовании осуществления избирательного права.

Напомним, Парубий заявил, что СБУ и ГБР блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде.

При этом в ГБР заявили, что следственные действия в Верховной Раде Украины не помешают проводить заседание Рады.

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