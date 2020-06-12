За неделю на Донбассе ранены 24 воина ВСУ: прокуратура начала расследование теракта

В период с 4 по 11 июня вооруженные формирования России на Донбассе совершили 15 обстрелов, в результате которых ранения получили 24 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Прокуратура Донецкой области начала расследование по статье "Теракт", сообщается на сайте ведомства.

За неделю на Донбассе ранены 24 воина ВСУ prm.ua

"Зафиксировано 15 обстрелов. В частности, в период с 4 по 11 июня боевики били по позициям ВСУ, расположенных возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с. Водяное Волновахского района, с. Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ранения разной степени тяжести получили 24 украинских военнослужащих.

Также из-за артиллерийского обстрела в Красногоровке поврежден жилой дом.

По фактам действий российских оккупантов прокуратура начала расследование по частям 1,2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня вооруженные формирования РФ 12 июня четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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