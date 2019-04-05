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"За месяц больше, чем за год!" Писатель-террорист Прилепин пожаловался на "мор" в "ДНР"

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР" заявил, что за последний месяц оккупанты на Донбассе понесли большие потери, чем за весь год.

Об этом одиозный боевик рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Он пожаловался на то, что боестолкновения на фронте практически не утихают.

"Могу сказать, что на Донбассе за последний месяц потери выше, чем за последний год. Там постоянные бои. В батальоне, который я создавал, большие потери", — признался Прилепин.

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Захар Прилепин

Захар Прилепин

"Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля Прилепин также жаловался на массовые потери в рядах своего террористического полка. Он сравнил интенсивность обстрелов и количество потерь среди бывших сослуживцев с "самыми тяжелыми месяцами этой четырехлетней войны".

В начале марта эту информацию подтвердил и известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР". По его словам, только за январь и февраль потери оккупантов убитыми составили 70 человек.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Тег
ДНР
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вся надежда в террористов на зелянского! Надеюсь украинцы сделают правильный выбор! Оккупантов нужно гнать за Урал, туда откуда они вылезли, потомки диких монголов!
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