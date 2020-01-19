Как устроен рынок киллеров: сколько в Украине платят убийцам и где находят

В Украине всплеск заказных убийств – жертвами становятся депутаты, бизнесмены и активисты. Заказать могут даже посла США, а убийцей может стать даже самый неожиданный человек.

О том, как устроен рынок киллеров, где ищут исполнителей и сколько стоит лишить жизни под заказ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Подготовка к убийству посла?

В рамках расследования дела об импичменте ДональдаТрампа, палата представителей США обнародовала переписку партнера Рудольфа Джулиани с республиканцем Робертом Хайдом.

В марте через мессенджер WhatsApp Хайд сообщил, что общался с людьми, которые следили за Йованович. "Они готовы помочь, если нам/вам понравится цена", – говорится в одном из сообщений Хайда Парнасу, пишет New York Times.

При этом не указывается, кто именно и с какой целью следил за Мари Йованович. Но, выступая перед американскими законодателями, посол рассказала, что в апреле получила приказ от своего босса немедленно вернуться в США. "Мне сказали, что это нужно было для моей безопасности, для моего благополучия", – сказала Йованович Конгрессу. Она покинула Украину в мае 2019-го, за несколько месяцев до запланированного отъезда.

Дональд Трамп и фигурант обнародованной переписки Роберт Хайд Twitter / Judd Legum

Новость в Америке вызвала небывалый резонанс – известный американский журналист Джадд Легум считает эту переписку тревожной. "Вот фотография Трампа, в одном из его гольф-клубов, с Робертом Хайдом, человеком, который, по-видимому, вел Йованович под физическим наблюдением в Киеве и предложил поговорить с украинцами, которые "помогут" разобраться с ней "за цену".

"Трудно читать в этих текстах что-либо, кроме подготовки к убийству посла США", – пишет американский писатель-романист и автор книги о Трампе Грег Олеар. Мари Йованович в американских СМИ называют ключевым свидетелем в деле по импичменту Трампа.

Мари Йованович с семьей в США Facebook / Андре Йованович

Убивали и взрывали

Новость не была бы такой тревожной, если бы в последнее время Украину не захватила волна заказных убийств. Сейчас полиция задержала причастных к расстрелу известной активистки и участницы АТО Амины Окуевой. А членов группировки подозревают в заказных убийствах еще как минимум двух человек. Буквально месяц назад киллер в центре столицы покушался на жизнь депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его 3-летний сын.

3-летний сын Вячеслава Соболева Facebook / Инна Соболева

В ноябре на выезде из Киева взорвался Mercedes, в котором ехал бизнесмен Игорь Сало. Мотоциклист установил взрывчатку на крышу автомобиля, когда тот стоял на светофоре. Тогда погиб водитель авто – 40-летний полицейский, а предприниматель и пассажир попали в больницу.

31 июля 2018-го выстрелом в спину был убит активист и участник АТО из Бердянска Запорожской области Виталий "Сармат" Олешко. В этот же день в Херсоне облили кислотой активистку и чиновницу Катерину Гандзюк – спустя несколько месяцев она умерла от полученных травм в больнице.

В 2017-ом неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился владелец сети ресторанов 52-летний Александр Ряжев. Бизнесмен умер в карете "скорой", а пулевые ранения получили двое его маленьких детей, которые находились в машине с отцом.

Покушение на чиновника произошло в центре Одессы Национальная полиция

В этом же году было совершено покушение на заместителя председателя Одесского облсовета, предпринимателя и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского. Его расстреляли на выходе из ресторана "Бабель Фиш". Пострадавший выжил, а преступников со временем задержали. И с декабря 2019-го политик стал получать "смс-ки" с угрозами – неизвестные требуют изменить показания в суде.

"Сын боится автомобилей"

По официальным данным Генпрокуратуры, только за прошлый год в Украине было совершено 5426 убийств. Из них установили, что 14 – заказные. Одним из тех, кто попал в эту статистику, стал руководитель общественной организации из Запорожья Александр Аганин. Мужчину пытались забить до смерти на глазах 7-летнего сына.

Александр Аганин стал инвалидом golos.zp.ua

"С тех событий еще даже год не прошел. Это произошло марте 2019-го – вечером мы возвращались с концерта "95-го квартала". Уже возле подъезда нашего дома напали двое неизвестных, удары наносили только в голову", – говорит пострадавший.

А спастись, вспоминает Александр, ему удалось чудом – благодаря хорошей физической подготовке. Он получил 3-ю группу инвалидности. За год, вспоминает, лежал в пяти больницах. Сейчас проходит реабилитацию.

"Полиция установила личности нападавших, ими оказались двое спортсменов-борцов. Хотели ли меня убить? Я не знаю, каков был заказ и что в головах этих людей. Но уголовное производство открыто по статье "убийство". И если бы хотели просто напугать, то надели маски, о чем-то предупредили. Здесь такого не было", – рассказывает нам Аганин.

А малыш, на глазах которого это произошло, получил такой сильный испуг, что за помощью тоже пришлось обращаться к специалистам, по делу он признан потерпевшим. Поэтому семья обратилась с иском в суд – хотят получить миллион гривен компенсации и потратить средства на реабилитацию сына за границей.

Александр с 7-летним сыном Facebook / Александр Аганин

"Он боится машин, похожих на ту, из которой выскочили нападавшие. А когда слышит разговоры, или где-то упоминаются фамилии этих людей, то пугается. На прошлой неделе пришел ночью к в спальню и попросился лечь с нами. Я его еле успокоил", – говорит Александр.

Общественный деятель выяснил, кому перешел дорогу, и в какую сумму мог обойтись заказ на ликвидацию. "Один из фермеров, который в свое время был местным депутатом, и занимал должность главы земельной комиссии, наворовал 114 га земли. Мы собрали по нему информацию, передали в ГБР, и сейчас по нему идет расследование. Тогда правоохранители предупредили, что на меня местному криминалу поступил заказ от фермера. Тогда мою жизнь оценили в 200 тыс. А вот долларов или гривен – я не знаю. Наверное, все-таки гривен, потому что страна у нас бедная", – вспоминает Аганин.

Заказчик тогда отказался от своей идеи. Александр допускает, что именно из-за утечки информации. А вскоре нашел других исполнителей.

"Задержанные ни в чем не признаются. Вероятно, договорились, что в обмен на молчание фермер оплачивает им адвокатов. Но эти парни тоже имеют отношение к криминалитету – один является племянником известного в городе главаря банды, занимающейся наркоторговлей. По ним есть уголовное дело. Мы помогали задерживать членов этой группировки, но они все вышли под залог", – говорит активист.

Почем убийства?

Источники в полиции говорят, что стоимость заказа зависит от профессионализма киллеров, способа убийства и личности жертвы. "Несколько месяцев назад в Броварах Киевской области назад было задержание мужчины, который заказал жену и дочь – это стоило $10 тыс. А задержанным по депутату Киевского облсовета Соболеву заказчик предоставил оружие и обещал заплатить $40 тыс. Но суммы бывают совершенно разные", – сказал нам собеседник.

А вот эксперт по безопасности Сергей Шабовта добавляет, последние новости о заказных убийствах – это только начало. "Рынок заказных убийств существовал и до 2013-го года. Но в последнее время он сильно трансформировался, в том числе, и за счет войны. Профессиональные киллеры, которые считались элитой преступного мира, тщательно оберегались самим криминалитетом. И всегда были риски, что их, как носителей информации могут ликвидировать. Сейчас исполнителей намного больше, но профессионализм – невысокий", – объясняет эксперт.

И добавляет, что из-за ситуации в стране, в том числе – смену власти, началось перераспределение бизнеса. Поэтому количество подобных преступлений только увеличится. А соответственно – и услуги киллеров будут пользоваться спросом.

Житель Броваров оценил жизнь жены и дочери в $10 тыс

По словам Шабовты, подготовка к преступлению может занимать несколько недель, а порой и месяцев. Выстрел – это уже конечный результат. На подготовительном этапе идет разведка – за будущей жертвой следят, выясняют маршруты, где он бывает, с кем встречается. И не стоит забывать – чем выше ранг человека, тем больше жертва защищена.Ведь относительно ее безопасности применяются контрмеры. И только после собранной информации киллер выбирает место для атаки.

"После трагического убийства сына депутата Соболева, в СМИ выступали эксперты и говорили, о том, что преступление было совершено профессиональным снайпером. Но случай как раз показал, что это был исполнитель низкого качества. Снайпером была выбрана позиция – под углом, плохое освещение, интенсивный трафик машин, людей. Он не был готов работать в городских условиях. И по этой причине роковые выстрелы оборвали жизнь ребенка", – объясняет Шабовта.

Неизвестный взорвал автомобиль бизнесмена Игоря Сало

По его словам, преступные группировки тоже не стоят на месте, сфера наемных убийц активно развивается. Украина стала интересна криминалитету из других стран, также усугубляет ситуацию война на Донбассе – все чаще участники АТО фигурируют в преступлениях.

"Что касается поиска киллеров, то и сейчас существуют закрытые информационные каналы. И с их помощью заказчики находят исполнителей. Бывают случаи, когда наша правоохранительная система раскрывает такие преступления, но это скорее везение – ведь иногда того, кто мог бы совершить преступление, ищут чуть ли не через соцсети. И тогда на встречу под видом киллеров приходят оперативники. Но это скорее исключение. Как правило, заказчик ищет надежные выходы через знакомых на криминальную систему", – уточнил эксперт.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!