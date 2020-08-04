За коррупционными схемами на УЗ может стоять бывший руководитель железной дороги – СМИ

За коррупционными схемами в "Укрзалізниці" может стоять бывший председатель правления компании Евгений Кравцов. При этом Наблюдательный совет не только не препятствует коррупции в УЗ, но и, возможно, способствует ей. К такому выводу пришли авторы расследования, посвященного коррупции на УЗ, опубликованного на сайте "Знай.ua".

Журналисты пришли к выводу, что бывший руководитель УЗ Евгений Кравцов якобы выстроил масштабные коррупционные схемы на всех направлениях деятельности компании

"Ищите тех, кому выгодно. Группе бывшего руководителя УЗ Евгения Кравцова. Его уволили, но запущенные им процессы до сих пор работают – по тендерам, недвижимости, кадровых решениях и прочих коррупционных вопросах. Ничего не изменилось. Мое мнение однозначно: если человека уволили, недопустимо, чтоб он продолжал влиять на процессы, тем более, в государствообразующей стратегической отрасли. Меня вернули в УЗ как директора по инфраструктуре, а также в.о. члена правления. Сразу же пошли предложения по поводу взяток. Я наотрез отказался. А в ответ: "Вы не поняли, у нас это в бюджете заложено, так было всегда". Значит, традиционно существовала система ежемесячных платежей, которые идут конкретным чиновникам УЗ", - цитирует издание ранее сделанное в интервью СМИ заявление директора по инфраструктуре Романа Веприцкого.

По данным расследователей, эта "группа Кравцова" может насчитывать десятки людей. Так, кроме Кравцова журналисты отмечают возможную причастность к происходящему на УЗ представителей действующего менеджмента компании и ее наблюдательного совета, в частности, председателя наблюдательного совета Шевки Аджунера, членов набсовета Олега Журавлева, Сергея Лещенко, Адомаса Азуласа, Кристиана Куна, Андерса Ослунда. Это предположение авторы расследования обосновывают тем, что действующий состав набсовета УЗ якобы формировался под чутким руководством господина Кравцова, а также тем, что один из его членов, Сергей Лещенко, осознанно или случайно, но якобы действует в интересах экс-руководителя УЗ как в вопросах кадровых назначений, так и в устранении неугодных и сохранении предположительно существующих схем.

В список попали также предшественник Кравцова Желько Марчек, действующий и.о.главы правления Иван Юрик, вся вертикаль по линии финансов, директор по правовым вопросам Артур Резник и его вертикаль, директор по вопросам информационных технологий Константин Мальцев, экс-директор по стратегическому развитию и инвестициям Антон Соболевский и его вертикаль, уполномоченный по антикоррупционной деятельности Игорь Шевченко, бывший директор по развитию бизнеса Андрей Рязанцев, директор регионального филиала "Одесская железная дорога" Сергей Никулин, директор по безопасности Дмитрий Ярмак и его вертикаль, директор Департамента коммерческой работы Андрей Мирошников, и.о.директора филиала "Центр транспортной логистики" Олег Горенко и его зам Тимофей Мураховский, директор Департамента административного обеспечения правления УЗ Дмитрий Паробок и другие.

Кроме того, по данным авторов расследования, после увольнения Кравцов якобы очень тесно общается с топ-чиновниками Министерства инфраструктуры, в частности, с министром Владиславом Криклием и его первым замом Дмитрием Абрамовичем.

Согласно результатам расследований, коррупционные схемы на УЗ реализуются практически во всех видах деятельности. Особенно масштабные – при проведении закупок, в частности, топлива, масел и угля для УЗ: они закупаются у "нужных" фирм по завышенным ценам, а против тех, кто пытается остановить реализацию коррупционных схем, как уверяют журналисты, начинаются масштабные информационные кампании, сопровождаемые давлением и обысками со стороны НАБУ и последующим увольнением неугодных.

Один из приведенных в расследовании примеров касается закупки газа. Победителями тендеров на закупку газа из года в год, по данным журналистов, становятся компании "ЮгГаз" и "Скела Терциум" (либо связанные с ней компании). Так, в ходе последнего тендера, которым руководил продвигаемый Лещенко Валерий Шергин, газ был закуплен, как уверяют журналисты, вообще без конкурса и в 2,5 раза дороже рыночных цен. Когда же Департамент экономичной и информационной безопасности взялся за проведение расследования обстоятельств этой странной закупки – сотрудники, которые проводили расследование были уволены.

Аналогичные истории, как сообщают журналисты, происходят на УЗ повсеместно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на УЗ вопреки обещаниям президента и премьер-министра, было полностью сорвано ПЦР-тестирование медиков ведомственных больниц. При этом, согласно статистике, около 20% украинцев, у которых был диагностирован COVID-19 – это медицинские работники.