За одесского бизнесмена, так называемого короля контрабанды Вадима Альперина была внесена часть залога в размере 41,6 млн гривен.

Об этом вечером во вторник, 21 апреля, на странице в Twitter сообщил Центр противодействия коррупции. "Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", – сказано в сообщении.

Вадим Альперин Украинская правда

Напомним, по решению суда подозреваемый или залогодатель должен выплатить на счет государства сумму в размере 41 598 362 гривен не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Еще 35 млн гривен, внесенных в качестве залога, уже взыскали по жалобе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL: