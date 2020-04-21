За "короля контрабанды" Альперина внесли огромный залог

Дарья Дурова Расследования 22:02, 21.04.2020

За одесского бизнесмена, так называемого короля контрабанды Вадима Альперина была внесена часть залога в размере 41,6 млн гривен.

Об этом вечером во вторник, 21 апреля, на странице в Twitter сообщил Центр противодействия коррупции. "Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", – сказано в сообщении.

Вадим Альперин
Украинская правда

Напомним, по решению суда подозреваемый или залогодатель должен выплатить на счет государства сумму в размере 41 598 362 гривен не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Еще 35 млн гривен, внесенных в качестве залога, уже взыскали по жалобе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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