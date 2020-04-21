За одесского бизнесмена, так называемого короля контрабанды Вадима Альперина была внесена часть залога в размере 41,6 млн гривен.
Об этом вечером во вторник, 21 апреля, на странице в Twitter сообщил Центр противодействия коррупции. "Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", – сказано в сообщении.
Вадим Альперин
Украинская правда
Напомним, по решению суда подозреваемый или залогодатель должен выплатить на счет государства сумму в размере 41 598 362 гривен не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.
Еще 35 млн гривен, внесенных в качестве залога, уже взыскали по жалобе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
За Альперіна внесли 41, 6 млн грн застави— ЦПК (@zer0corruption_) April 21, 2020
Це та частка, яку "король контрабанди" мав внести після стягнення в дохід держави 35 млн його попередньої застави.
Чимала сума, але в СІЗО не хочеться...
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одесского бизнесмена Альперина задержали в конце ноября. Его объявил в розыск лично президент Владимир Зеленский.
Вскоре суд огласил решение по Альперину: арест на два месяца с альтернативой залога в 70 млн грн.
В конце декабря суд также арестовал имущество "короля контрабанды".
3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. Позже с Альперина сняли электронный браслет из-за просрочки решения прокурора.
17 апреля Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу САП и взыскал в доход государства с "короля контрабанды" 35 млн гривен, внесенных как залог.
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