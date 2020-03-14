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14 марта • обновлено в 19:03
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Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

За контрабанду табачных изделий задержан пограничник

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Как мне стало известно из моих источников в пограничной службе, 13 марта опять отличились сотрудники отдела подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой БКОЗ УСБУ в Закарпатской области, которые совместно с ОВБ по Чопском ПО и следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Львове, задержан инспектор пограничного контроля 3 категории пограничного отдела "Тиса" Чопского пограничного отряда сержанта Милиша Сергея Афанасьевича.

Указанный пограничник требовал и получил от местного жителя 640 долларов США за содействие незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины на участке ВИПС "Саловка" Чопского погранотряда. Военнослужащего задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

За контрабанду табачных изделий задержан пограничник
За контрабанду табачных изделий задержан пограничник
За контрабанду табачных изделий задержан пограничник
За контрабанду табачных изделий задержан пограничник
За контрабанду табачных изделий задержан пограничник

Уже возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (взятка).

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Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Тема
Украинская таможня
Место
Украина
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