Врачи ''кошмарят'' даже детей-инвалидов: что происходит в украинских больницах

Поборы в украинских больницах давно не секрет, но особое негодование вызывают попытки нажиться на детях. Один из последних примеров – задержание сотрудниками Службы безопасности Украины врача львовской больницы. Цинизм ситуации в том, что "обобрать" собирались... ребенка-инвалида.

Подробнее об этой и других подобных ситуациях – в публикации OBOZREVATEL.

По информации правоохранителей, 61-летняя врач якобы систематически требовала у родителей пациентов деньги за выдачу выписки из медицинской карты для оформления соцвыплат. Задержали женщину во время получения шести тысяч гривен от 30-летней женщины, чей ребенок болен ДЦП.

Медики, с которыми поговорил OBOZREVATEL, считают, что силовики взяли "пешку".

"Думаю, она вряд ли брала бы на карман без ведома начальства. В больницах все деньги идут "наверх". Увы, это наши реалии", – прокомментировал нам один из врачей.

Задержание врача-невролога во Львове

Понесет ли задержанная на взятке врач уголовную ответственность – скоро узнаем. Ниже приведем несколько громких случаев поборов с оформлением детской инвалидности.

Берут в "долларах" и "гривнях"

В Черновицкой области силовики "хлопнули" на взятке врача областной клинической больницы скорой медицинской помощи. Медик требовал и получил пять тысяч грн за выдачу положительного заключения врачебно-консультативной комиссии на получение пенсии ребенку-инвалиду.

Дело дошло до суда и в 2017 году врач был приговорен к пяти годам лишения свободы.

В том же году на взятке задержали ортопеда-травматолога Львовской детской клинической больницы "Охматдет". Эскулап требовал 250 "баксов" от женщины за выдачу заключения ВКК о признании ее ребенка инвалидом. Суд постановил взыскать с медика штраф в размере 12,7 тыс. грн.

Реестр судебных решений

Также штрафом в 5100 грн в 2016 году отделался врач-хирург Ивано-Франковской областной детской клинической больницы. Его задержали на получении взятки в 500 долларов за продление группы инвалидности для 16-летней девушки – инвалида детства (у нее тяжелая травма пищевода).

И это только несколько случаев...

Что делать пациентам?

Эксперт по медицинскому праву, доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Зоряна Черненко советует людям в случае требования медиком взятки обращаться в вышестоящие инстанции.

"Нужно обратится к главному врачу, а если тот бездействует – в Департамент охраны здоровья или в Административный суд", – рассказала OBOZREVATEL эксперт.

Она добавила, что медику (как и чиновнику, работнику ЖЭКа и пр.) не нужно, чтобы на него постоянно жаловались, так как это грозит нагоняем "сверху" или переходом скандала в публичную плоскость.

Также она объяснила, почему многие наши врачи легко решают "подзаработать" .

"Им грозит выговор, штраф, даже уголовная ответственность, но права практиковать врача не лишат, даже если посадят. И он, выйдя через год по досрочному, будет дальше работать. За границей мы такого не видим. Если о подобном случае станет известно врачебному самоуправлению, медика могут лишить права практики на всю жизнь", – резюмировала эксперт.

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