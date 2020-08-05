За границей погибли наемники ЧВК "Вагнер" с Донбасса

Три наемника ЧВК "Вагнер" с Донбасса погибли за границей. СБУ

На Донбассе российские кураторы,вербующие местных террористов в ряды частных военных компаний, рассказали о гибели своих подопечных за границей.

Об этом написали в Telegram-канале Вольнодумец. В сообщении, сказано, что наемники были из Донбасса.

"Стало известно об очередном переполохе среди российских кураторов 1-ого и 2-ого армейских корпусов. Речь идет о тех российских "специалистах", которые вербуют местных боевиков в ряды ЧВК. По словам российских кураторов, вчера в одном из этих незаконных формирований за границей погибли трое боевиков с временно оккупированного Донбасса", – написал Вольнодумец.

Также в сообщении отметили, что у российских кураторов “пошли сплошные неудачи”.

"То в Белоруссии "вояки" ЧВК не успели даже шпили посмотреть, как их задержали. То, со слов российских кураторов, в Ливии "троих не уберегли". Может у них плохо с географией и они имели ввиду в Ливане, где вчера в порту произошел мощный взрыв? Со временем разберемся", – сказано в сообщении.

Автор предположил, что Россия не дорожит жизнями наемников, воюющих в частных военных компаниях.

"И что ж они шастают то по всему миру? Такое впечатление, что Белокаменной жизни вагнеровцев и боевиков Донбасса ничего не значат. Но они то сами чем думают? Продолжаем следить за ситуацией с вербовкой боевиков в "народных республиках" для ЧВК и по-возможности оповещать своих читателей" , – резюмировал Вольнодумец.

Три наемника ЧВК "Вагнер" с Донбасса погибли за границей (Telegram-канал Вольнодумец)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты узнали историю убитого в Ливии российского наемника ЧВК "Вагнер" Владимира Скопинова "Морпеха", который также воевал против Украины на Донбассе.