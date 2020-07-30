За год оккупанты на Донбассе нарушили перемирие более 4,2 тысячи раз, – Цимбалюк

Вооруженные формирования России в течение года 4 226 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ 30 июля заявил постпред Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк, передает "Укринформ". Он уточнил, что предыдущее перемирие действовало с 21 июля 2019 года по 26 июля 2020 года.

"В ходе предыдущего режима прекращения огня, который действовал с 21 июля 2019 года по 26 июля 2020 года, мы зарегистрировали 4266 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что в течение указанного периода оккупанты 1 310 раз применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Также они 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли трое гражданских, еще шесть получили ранения.

Дипломат отметил, что нынешнюю договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, которая вступила в силу с 27 июля, также следует оценивать на фоне событий, предшествовавших ей.

Он напомнил, что в течение прошлой недели агрессия РФ на Донбассе унесла жизни трех украинских военнослужащих, шестеро были ранены. В то же время СММ ОБСЕ фиксировала неотведенное тяжелое вооружение в неподконтрольных правительству районах, заезд российских конвоев на Донбасс, а также сталкивалась с препятствием в передвижении на этих территориях.

При этом нынешние договоренности, по словам Цимбалюка, пока в значительной степени соблюдается. Хотя террористы уже пять раз нарушили их.

"Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев и информацию о принятых дисциплинарных мерах в связи с этим, используя координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня", – заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.

Договоренности о нем были достигнуты 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.