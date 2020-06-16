За фигуранта дела о взятке НАБУ и САП Кичу внесли 40 млн залога

Расследования 12:22, 16.06.2020 Обновлено: 13:03, 16.06.2020

За подозреваемого в попытке дать взятку 5 млн долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу внесли залог.

Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис. Сумма залога составила 40,3 млн гривен.

"За него внесен залог и суд подготовил соответствующую справку", – отметила Чемерис.

Она также уточнила, что залог за Кичу внесла юридическая компания, название которой не имеет права раскрывать. Теперь Кича может быть освобожден из-под стражи при условии ношения электронного браслета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Киче, которого задержали при передаче взятки руководству НАБУ и САП.

Фигуранта дела о взятке руководителям НАБУ и САП Николая Ильяшенко арестовали с залогом 84 миллиона.

Арестована еще одна фигурантка громкого дела о взятке руководству САП и НАБУ.

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