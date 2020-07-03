За экс-главу Кировоградской ОГА внесли залог в 10,1 млн

За подозреваемого в вымогательстве бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в 10,1 миллиона гривен.

Теперь эск-чиновник должен выйти из СИЗО. Об этом в комментарии для "Украинской правды" сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Сегодня (3 июля – Ред.) залог за экс-главу Кировоградской области был внесен в полном объеме", – отметила она.

Также Чемерис добавила, что накануне также за другого фигуранта в деле Сергея Шевченко внесли залог в 5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь задержан 25 июня за вымогательства взятки в размере 1,8 миллиона гривен.

26 июня президент Владимир Зеленский уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА, заявив, что тот должен отвечать за свои действия перед законом.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Балоне в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен.