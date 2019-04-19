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За две недели: украинский генерал оценил возможность широкомасштабной войны с Россией

1.5тЧитать материал на украинском

Россия готова уже в этом году начать широкомасштабные действия на Донбассе. На это ей понадобится от 2 до 4 недель.

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Апостроф". По его словам, будут задействованы войска и силы, которые расположены в России, но стоят у границ Украины.

"У них 80 тысяч стоит на границе с Украиной, 38 тысяч – непосредственно в Луганской и Донецкой областях, 700 танков – в ОРДЛО. И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска. И если возникнет необходимость, то они перекинут войска в течение 2-3 недель", — сказал он.

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За две недели: украинский генерал оценил возможность широкомасштабной войны с Россией

NEWS.ru

При этом Романенко подчеркнул, что пока вероятность силового варианта не большая.

"В данный момент россияне придерживаются подхода относительно того, что для них дешевле и эффективнее использовать нынешнюю ситуацию, а начинать широкомасштабную войну нецелесообразно", — пояснил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко заявил, что война на Донбассе с подачи России в течение одного часа может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандер со всех сторон окружили враги, им стало не так удобно проводить геноцид, чуть что - бандерам сразу челюсть ломают)))
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0
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто,ще не зміг.залякать УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад з УСРАІЛЮ ! Уа товаісчі ! Уа !
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать,бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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1
1

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