За две недели: украинский генерал оценил возможность широкомасштабной войны с Россией

Россия готова уже в этом году начать широкомасштабные действия на Донбассе. На это ей понадобится от 2 до 4 недель.

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Апостроф". По его словам, будут задействованы войска и силы, которые расположены в России, но стоят у границ Украины.

"У них 80 тысяч стоит на границе с Украиной, 38 тысяч – непосредственно в Луганской и Донецкой областях, 700 танков – в ОРДЛО. И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска. И если возникнет необходимость, то они перекинут войска в течение 2-3 недель", — сказал он.

NEWS.ru

При этом Романенко подчеркнул, что пока вероятность силового варианта не большая.

"В данный момент россияне придерживаются подхода относительно того, что для них дешевле и эффективнее использовать нынешнюю ситуацию, а начинать широкомасштабную войну нецелесообразно", — пояснил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко заявил, что война на Донбассе с подачи России в течение одного часа может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся