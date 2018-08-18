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"За что кормить детей?" Жители Крыма массово пожаловались на нищету

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Жители аннексированного Россией Крыма пожаловались на падение доллара, низкие зарплаты и московские цены.

Об этом сообщил блогер КРЫМский бандеровец в своем микроблоге в Twitter. Так, крымчане заявили, что не понимают, за какие деньги им кормить детей.

"Себя б прокормить. Цены московские, а зарплата, как и при Украине, только с пометкой "рубль", – возмутились они.

Также в сети пошутили, что с кремлевским телевидением и питаться не надо. "Ну ничего, телевизором питайтесь и детей приучайте. Там у нас нерушимая стабильность и рост всего, чего возможно. А бездуховный Запад вот-вот сгниет (сарказм). Посмотрели зомбоТВ – считайте, покушали".

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"Крым. Жители оккупированной Керчи радуются процветанию и стабильности", – подписал КРЫМский бандеровец.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев пояснил недовольство крымчан по отношению к россиянам, которые приезжают отдыхать на полуостров.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
вы ёбнулись, хохлы)))заебали сочинять пургу.
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Русский Солдат
Русский Солдат
А куда они пожаловались, петрушке киевскому, Трампу или сразу в Спортлото?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Расслабьтесь, это бандеровец написал.
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