"За что кормить детей?" Жители Крыма массово пожаловались на нищету

Жители аннексированного Россией Крыма пожаловались на падение доллара, низкие зарплаты и московские цены.

Об этом сообщил блогер КРЫМский бандеровец в своем микроблоге в Twitter. Так, крымчане заявили, что не понимают, за какие деньги им кормить детей.

"Себя б прокормить. Цены московские, а зарплата, как и при Украине, только с пометкой "рубль", – возмутились они.

Также в сети пошутили, что с кремлевским телевидением и питаться не надо. "Ну ничего, телевизором питайтесь и детей приучайте. Там у нас нерушимая стабильность и рост всего, чего возможно. А бездуховный Запад вот-вот сгниет (сарказм). Посмотрели зомбоТВ – считайте, покушали".

"Крым. Жители оккупированной Керчи радуются процветанию и стабильности", – подписал КРЫМский бандеровец.

Крым. Жители оккупированной Керчи радуются процветанию и стабильности pic.twitter.com/298Q3uNXe8 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 серпня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев пояснил недовольство крымчан по отношению к россиянам, которые приезжают отдыхать на полуостров.