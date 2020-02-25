За беспорядки в Новых Санжарах арестованы еще четыре человека

Суд отправил под стражу еще четырех подозреваемых в массовых беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области 20 февраля, когда в местный санаторий из Китая эвакуировали граждан Украины и иностранцев.

Во вторник, 25 февраля, о подозрении сообщили пятерым лицам по статье 294 (массовые беспорядки) УК. Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения только четырем. Одного из подозреваемых правоохранители пока не могут найти, рассказал "Украинской правде" начальник отдела коммуникаций Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Беспорядки в Новых Санжарах Нацполиция

"Во вторник пятерым фигурантам, которые принимали участие в массовых беспорядках в Новых Санжарах, сообщили о подозрении и четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – отметил он.

Сулаев уточнил, что относительно пятого лица вопрос с мерой пресечения будет решаться, когда установят его место пребывания. Полиция не может найти его по адресу проживания. Если будет установлено, что подозреваемый скрывается, его объявят в розыск.

В субботу, 22 февраля, была избрана мера пресечения Владимиру Сиренко. Его подозревают в наезде на бойцов Национальной гвардии. Суд отправил его под ночной домашний арест на два месяца.

Беспорядки в Новых Санжарах Нацполиция

Всего же, уточнил Сулаев, правоохранители подозревают в причастности к беспорядкам в Новых Санжарах шестерых человек. Всем сообщено о подозрении, пятерым избрана мера пресечения.

В свою очередь на сайте нацполиции Полтавской области отмечается, что открыто шесть уголовных производств в связи с массовыми беспорядками в Новых Санжарах.

Правоохранители изучают роль каждого из участников столкновений. Расследование ведется по нескольким направлениям:

блокирование транспортных коммуникаций (ст. 279),

групповое нарушение общественного порядка (ст. 293),

массовые беспорядки (ст. 294),

нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, сопряженное с насилием или угрозами (ч. 2 ст. 161),

покушение на умышленное причинение полицейскому телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей (ст. 15 ч. 2 ст. 345),

призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку (ст. 295 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция установила, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах – не местные жители.

В поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения –пострадали 10 человек.

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