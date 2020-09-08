За Балухом велась слежка и избивали насмерть, – Чийгоз
Бывшего узника Кремля Владимира Балуха в Киеве избивали группой лиц, намереваясь убить.
Об этом в эфире "Апостроф ТВ" рассказал, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.
"Его били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу. Кто в этом разбирается, тот понимает, что это такое – сломать ключицу и руку", – сообщил политик.
По мнению Чийгоза, нападение на Балуха связано с политикой.
"Когда его в тюрьме "менты" заставляли становиться на колени, он отказывался. Его били кучей, чтобы сломать. Не надо что-то придумывать. У него никакого шлейфа, никаких разногласий нет. Он порядочный, патриот до кончиков волос. Здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами", – сказал нардеп.
Чийгоз добавил, что накануне происшествия встречался с Балухом. При этом он уверен, что за Балухом велась слежка.
"Еще раз говорю: сломать ключицу, руку, избить так, что он был без сознания до утра – это целенаправленное избиение из-за мотивации. А мотивация у Балуха только одна – Украина превыше всего", – подытожил депутат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
Позже нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что нападение и избиение Балуха связано с преследованием патриотов Украины.