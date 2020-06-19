С момента начала войны и до 31 мая 2020 года на Донбассе погибли более 2600 украинских военнослужащих, а более 10 тысяч – были ранены.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос "Радио Свобода". По их словам, с начала года по 31 мая на Донбассе погибли 32 военнослужащих ВСУ, а 220 были ранены.

А за все время войны количество погибших достигло 2644 человек, а ранены –10033 бойцов ВСУ.

"На линии фронта теоретически действующее очередное перемирие, которое, как и предыдущие, было провозглашено как всеобъемлющее, безусловное, постоянное и бессрочное. Но, как и все предыдущие, оно было нарушено почти сразу после заявленного начала и с тех пор нарушается постоянно", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала суток 19 июня российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. В результате разрыва мины ранения получили двое украинских воинов.